Компания Академоптика предлагает вашему вниманию большой выбор стильных и модных оправ. У нас представлены несколько сотен качественных очков для любого возраста и пола. Записавшись на прием к нашему врачу-офтальмологу вы сможете не только проверить свое зрение на самом современном оборудовании, но и подобрать для себя оправу, которая будет как нельзя лучше подходить вам. Подбор оправы производит наш консультант имеющий медицинское образование, учитываются как индивидуальные анатомические особенности лица, так и эстетический вид оправы.

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Представленные в нашем каталоге оправы и линзы имеют всю необходимую сертификацию. Мы реализуем исключительно качественную продукцию от отечественных и зарубежных компаний занимающихся производством оптики, очков, контактных линз и других видов оптических приборов. В каталоге представлены такие всемирно известные бренды как: MIRELLA MORI, AZZARO, Dario Martini, GUCCI, BELSTAFF, Calvin Klein, Adidas и другие не менее именитые и заслуженные компании.

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Очки на все случаи жизни

Мы предлагаем посетить наш центр оптической коррекции зрения в Москве всем желающим иметь стильные очки на все случаи жизни. Строгая классическая оправа подчеркнет ваши серьезные намерения и придаст вашему стилю больше индивидуальности и стиля. Солнцезащитные очки не только защитят ваши глаза от вредного ультрафиолета, но и подчеркнут ваш спортивный или деловой стиль.

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В нашем каталоге вы можете выбрать оправу на любую жизненную ситуацию, для мужчин, женщин или детей. Не обязательно носить очки исключительно по причине плохого зрения, этот оптический прибор так сильно влияет на внешность человека, что правильно подобранная оправа придает лицу в зависимости от желания заказчика самые различные выражения. Такой невербальный посыл, может еще до обмена словами многое сказать потенциальному собеседнику и настроить его на требуемую для вас волну.

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Только высокое качество

Мы реализуем только качественную оптику в Москве, оправы и линзы от самых известных брендовых производителей. Целый спектр материалов из которых изготовлены оправы и линзы представлены как композитными, комбинированными материалами, так и различными сплавами, в том числе с включением драгоценных и редких металлов и сплавов.

Такие оправы будут служить очень долго и всегда выглядят на 100%, ведь высокое качество изготовления подразумевает длительную эксплуатацию оправы без потери качества. То есть говоря проще верхний слой материала оправы не начнет облазить через пару месяцев, не потеряет блеск и свой первоначальный вид. Наши оправы и линзы будут служить долго. Правильно подобранная оправа из гипоаллергенного сплава или композита настолько комфортна, что привыкнуть к ношению очков не составляет проблем и в дальнейшем они совершенно естественно ощущаются на лице, придавая ему именно то выражение и стиль который соответствует вашему внутреннему состоянию души.

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